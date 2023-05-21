“الجهاد”: العدوان الصهيوني على القدس سيغير كل الحسابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2023 - 17:34

“الجهاد”: العدوان الصهيوني على القدس سيغير كل الحسابات

منذ 51 mins 21 May، 2023
علم الجهاد الاسلامي
فلسطين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها الأحد ان “سياسات العدوان في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق، تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا”.

وقال البيان إن “محاولات هذه الحكومة استعادة زمام الأمور على حساب حقنا الثابت في القدس وكل ذرة من فلسطين، هي محاولات ستبوء بالفشل، وإن استمرارها سيقلب الأمور رأساً على عقب”، وشددت على أن “العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، فنحن لا نرى سبيلا لمواجهة هذا العدوان سوى المقاومة وتصعيدها، وهذا الواجب الأساس والالتزام الأول عندنا، ونحن جاهزون في كل وقت للقيام بهذا الواجب دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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