زيلينسكي يقرّ بخسارة باخموت

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترافه بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونباس. وعلى هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وردا على سؤال عما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني اعترف زيلينسكي بفقدانها.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، إنجاز عملية تحرير أرتيوموفسك، نتيجة العمليات الهجومية والاقتحامية التي نفذتها قوات مجموعة “فاغنر” بدعم من مدفعية وطيران الجيش الروسي.

في وقت سابق، قال مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، ” تمت السيطرة على القسم الأخير في المدينة، المباني الشاهقة التي يسميها البعض بـ”الطائرة”.

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات “فاغنر” والجيش الروسي بتحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، ووجه “برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها”.

المصدر: روسيا اليوم