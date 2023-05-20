تقرير مصور| حضور الرئيس الأسد القمة العربية أكد الثوابت السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2023 - 21:50

تقرير مصور| حضور الرئيس الأسد القمة العربية أكد الثوابت السورية

منذ 2 ساعة 20 May، 2023
سورية - عربي وإقليمي

حضور الرئيس الأسد القمة العربية أكد الثوابت السورية حيال القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين.

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