الرئاسة السورية: الرئيس بشار الاسد يتوجه اليوم الى مدينة جدة السعودية للمشاركة بالقمة العربية الـ 32 التي ستعقد الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 13:18

الرئاسة السورية: الرئيس بشار الاسد يتوجه اليوم الى مدينة جدة السعودية للمشاركة بالقمة العربية الـ 32 التي ستعقد الجمعة

منذ 36 mins 18 May، 2023
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