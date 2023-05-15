الوزير بيرم إفتتح فاعليات المهرجان العلمي في الجامعة اللبنانية : من لا يواكب التطورات سيدخل الى عالم النسيان

افتتح وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم فاعليات المهرجان العلمي الكبير الذي اقامه مجلس طلاب فرع كلية العلوم في الجامعة اللبنانية – مجمع الحدث الجامعي، والذي تضمن 125 فاعلية علمية وثقافية وابداعية.

حضر حفل الافتتاح العديد من العمداء ومدراء الفروع وحشد من الطلاب من مختلف الكليات العلمية في الجامعة.

وتحدث الوزير بيرم فأشاد بهذا الحدث الذي يشير الى “أهمية الجامعة وطلابها والمخرجات العلمية والابداعية على الرغم من الاهمال المزمن وغياب الدعم المالي واللوجستي بأبسط صوره”. وقال:”ان هذا الصرح هو ثروة لبنان ، لأنه يجمع بين ارجائه كل الوان الطيف اللبناني، ويحقق الصورة المرجوة والناصعة لما يجب ان يكون عليه لبنان”.

ولفت الوزير بيرم الى “أهمية اقتصاد المعرفة والاستثمار بالموارد البشرية والمواهب ودور براءات الاختراع في نهضة لبنان”، معتبرا “ان اهم استثمار يجب التركيز عليه حاليا لإدارة هذه المرحلة ومواكبة التطورات العلمية، لا سيما واننا دخلنا عصر الذكاء الصناعي، على قاعدة ان من لا يواكب هذه التطورات سيدخل الى عالم النسيان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام