تركيا: المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي ويحدد 28 ايار/ مايو موعداً للجولة الثانية

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية عن النتائج الرسمية حيث حصل مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51%، وكيليتشدار أوغلو على 44.88٪.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في تركيا في 28 ايار/ مايو، حيث تم تبني القرار رسميا.

إلى ذلك قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في وقت سابق من اليوم ، أنه نتيجة فرز 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. بلغت نتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و5.2٪ لأوغان”.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 ايار/ مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

إلى ذلك أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة “تاس” الروسية أنه: “وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي”.

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.

المصدر: وسائل اعلام تركية