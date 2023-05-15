رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: اجراء جولة اعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 16:58
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رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: اجراء جولة اعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر الجاري
منذ 1 ساعة
15 May، 2023
اركيا
الانتخابات الرئاسية
اللجنة العليا للانتخابات في تركيا
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