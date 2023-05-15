الإمام الخامنئي: أنصح كل الناس وخاصة الشباب بقراءة الكتب

أكد الإمام السيد على الخامنئي أنه ينصح كل الناس وخاصة الشباب بقراءة الكتب، لافتًا إلى أن جميع الأنشطة الفنية والإعلامية والثقافية تحتاج الكتب.

موقف الإمام الخامنئي جاء في تصريح أدلى به خلال زيارته لـ”المعرض الدولي الرابع والثلاثين للكتاب” في طهران، الأحد، حيث تفقد سماحته الأقسام المختلفة وتحدّث مع الناشرين والناشطين في مجال الكتب والمطبوعات واطّلع على آخر أخبار دور النشر.

وقال سماحته “إن التطور الثقافي للبلاد يحتاج إلى الكتب والتي مازالت تحتل مكانة عالية ومرموقة على الرغم من اتساع الفضاء الافتراضي”.

وأعرب الإمام الخامنئي عن ارتياحه وسروره بمشاركته في هذا المعرض لهذا العام، معتبرًا أن معرض طهران الدولي السنوي للكتاب “تجمع عام ضخم يغلب عليه الجانب الثقافي وهذا موضوع ممتع ومثير للغاية”.

وأشار سماحته إلى أنه “بالرغم من أن عدد الكتب المطبوعة ليس مرتفعًا فهو منخفض نسبيًا في بعض الحالات، لكن عدد المطبوعات مرتفع فقد تمت طباعة بعض الكتب 10 ، 15 ، 30 مرة”.

وشدد على أن جميع الأنشطة الفنية والإعلامية والثقافية مثل: المسرح والسينما وحتى الرسم والأعمال السمعية والبصرية تحتاج إلى كتب، مؤكدًا “أن من ينتج عملًا إعلاميًا وفنيًا جيدًا يجب أن يكون متميزًا بالتعامل مع الكتب”.

وأضاف الإمام الخامنئي إنه “بالرغم من أنني أنصح كل الناس وخاصة الشباب بقراءة الكتب، لكني اليوم أريد أن أؤكد أن من يعمل على صنع برامج للصحافة والتلفزيون والراديو ومن هم في العمل الفني مثل الفنون المسرحية، هم يحتاجون بشكل خاص إلى قراءة الكثير من الكتب والمتوفرة في أيامنا هذه في جميع الموضوعات”.

وتطرق سماحته إلى موضوع ترجمة الكتب حيث أبدى عدم اعتراضه على ترجمة الأعمال الأجنبية، إلا أنه أكّد في الوقت نفسه “ضرورة أن يتمتع المترجم بكفاءة عالية وأن يكون توجهه صحيحًا وغير مضلل وأن يكون متحدثًا أصليًا للغة التي نريد الترجمة إليها”.

المصدر: وكالات ايرانية