الجنرال قاآني : سنبقى الى جانب شعب فلسطين حتى اجتثاث الاحتلال

توجه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الاسلامي اسماعيل قاآني الى الشعب الفلسطيني ومقاومته برسالة تبريك بالانتصار على العدو الصهيوني في معركة ثأر الاحرار.

وجدد قاآني التأكيد أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ، وفي تقوية محور المقاومة بكل قدراتها وإمكاناتها ، حتى اجتثاث الكيان الصهيوني الغاصب من عموم أرض فلسطين ، متوجها بالشكر والتقدير لحزب الله في لبنان، ولكافة حركات المقاومة ، ولجميع الشعوب الحرة على وقوفهم في وجه جرائم الكيان الصهيوني ودعمهم الشعب الفلسطيني الصابر ورجال المقاومة الصامدين.