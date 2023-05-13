تظاهرات في أوروبا تنديداً بالعدوان على غزة وإحياء لذكرى النكبة

شهدت مدن وعواصم أوروبية عدة السبت، وقفات وتظاهرات شعبية دعا إليها ناشطون ومتضامنون أجانب والمؤسسات والجاليات الفلسطينية، تنديداً بالعدوان الصهيوني إلى قطاع غزّة والمتواصل ليومه الخامس على التوالي، وإحياء لذكرى النكبة التي توافق 15 من أيار/ مايو.

في العاصمة البريطانية لندن، احتشد المئات من الناشطين الأجانب والفلسطينيين والعرب أمام مقر الحكومة البريطانية، بعد مسيرة جالوا خلالها عدداً من شوارع العاصمة، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تنادي بحرية فلسطين.

وفي العاصمة الألمانية برلين، نظمت مؤسسات فلسطينية وقفة شارك فيها المئات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب.

وتخلل الوقفة، معرض صور يظهر طبيعة جرائم كيان الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزّة خلال العدوان، إضافة الى منشورات تعرّف بالنكبة الفلسطينية، وأقاموا فعاليات تراثية وثقافية تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني.

وألقيت خلال الوقفة كلمات باللغتين العربية والألمانية لممثلي المؤسسات والهيئات الداعية، أشارت الى أهمية حياء الفاعلية في برلين، في ظل ظروف التضييق والمنع التي تمارسها السلطات الألمانية، والتي منعت بموجبها عدداً من الفاعليات وآخرها نشاطات إحياء ذكرى يوم الأرض في آذار/ مارس الفائت.

كما أحيت الجالية الفلسطينية في هولندا الذكرى 75 للنكبة، بوقفة وسط المدينة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسير أحمد سعدات الذي يتعرض للعزل في سجون الاحتلال. وندد المشاركون بالعدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزّة والذي يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان “الإسرائيلي” لوقف عدوانه وإنهاء الاحتلال.

المصدر: بوابة اللاجئين