سماع دوي انفجار في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 06:22

سماع دوي انفجار في مدينة غزة

منذ 2 ساعة 13 May، 2023
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