حدث اليوم| لليوم الخامس على التوالي..استشهاد عضو المجلس العسكري في سرايا القدس اياد الحسني

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي عدوانه العسكري على قطاع غزة، بينما تقصف المقاومة المستوطنات والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ ذات المديات والأحجام المختلفة.

واستهدف طيران الاحتلال منازلاً وشققاً سكنية في شمال ووسط وجنوب القطاع، موقعا عدد من الشهداء والجرحى بجراح متفاوتة.

وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استشهاد أحد قادتها الشهيد إياد الحسني وهو عضو في المجلس العسكري، بغارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي النصر شمال القطاع.

الشهيد اياد الحسني

وخلف هذا القصف دماراً في الشقة وشقق مجاورة وملاصقة من البرج السكني، وإصابة ما لا يقل عن عشرة مواطنين بينهم أطفال ونساء.

وهددت السرايا، في تصريح صحفي، أن الرد على جريمة اغتيال القائد الحسني، أمر لا محال منه في إشارة منها بمزيد من القصف للمستوطنات.

إلى جانب ذلك، استهدف الطيران منزلين في منطقة جباليا ودير البلح وخانيونس، وتم نسفها بالكامل بعد أن تحذير سكانيها عبر اتصال هاتفي تلاه قصف بصواريخ تحذيريه القتها طائرات بدون طيار.

كما واستهداف الطيران الحربي الذي يجوب أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة ومتفاوتة، ولم يفارقها لحظة، أهداف أخرى منها أراضي زراعية بمناطق عدة.

واستهدفت فجر اليوم منزل عائلة الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة .

وعملت أطقم الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي نجم عن قصف الاحتلال لمنزل “أبو العطا”.

كما قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة مهنا بشارع اليرموك غرب مدينة غزة.

منزل عائلة مهنا المستهدف من قبل طائرات الاحتلال الحربية

من جهته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصائية لها، أن العدوان أسفر عن استشهاد 33 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات) واصابة 147 مواطن بجراح مختلفة.

في المقابل، تمكنت فصائل المقاومة، على رأسها سرايا القدس، من قصف البلدات المحتلة المحاذية للقطاع وفي العمق المحتل، منها مستوطنات تقع بالقرب من محافظة بيت لحم ومدينة القدس و(تل ابيب) المحتلتين بعشرات الصواريخ.

المصدر: مواقع