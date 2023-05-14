بانوراما اليوم | ليس سهلا أن تنال كل الأوسمة التي قد يحصل عليها رجل.. عن السيد ذوالفقار

ليس سهلا أن تنال كل الأوسمة التي قد يحصل عليها رجل.. مجاهد منذ الطلقة الأولى، مجاهد ألمعي مؤسس، قائد مقدام، مذ كان شابا، ابن الميدان، من اقترن قوله بفعله دوما، فكان جريحا، أسيرا، كلل مسيرته بالشهادة التي سبقها نصر، بل انتصارات في مواجهة العدو الصهيوني والعدو التكفيري.

هو القائد العسكري والأمني الفذ، من كان اسمه فقط كفيل بجعل الخوف يتسلل إلى قلوب أعدائه، السيد الشهيد ذوالفقار، وله من كنيته نصيب، سبع سنوات رغم ألم الفراق لم تكن أبدا سنوات عجاف، فدماء الشهداء القادة لطالما شكلت المدد والعون لمسيرة مسددة ومباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

في ذكرى الشهادة، محاولة لطي بعض من تاريخ صنعه الشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين وإخوانه منذ الطلقة الأولى، فكان بحر من التضحيات لا يروي ظمأ العطشى لمعرفة الكثير من الأسرار والمحطات عن تجارة سر رابحه مع الله عز وجل.

بالحديث عن سيرة الشهيد القائد السيد ذوالفقار علمنا شيئا وغابة عن أشياء، حلقة الخاصة من برنامج بانوراما اليوم على شاشة المنار، عسانا نفي هذا القائد العظيم بعضا من حقه علينا وعلى أجيال تنعم بالحرية والكرامة والقوة في مواجهة الأعداء، لأننا مهما حاولنا التقصير حتمي، فالأبطال لا تختصر سيرهم، بحلقة أو حلقات، لأنهم التاريخ الذي بني الحاضر وأسس للمستقبل.

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المصدر: قناة المنار