الشاباك وجيش الاحتلال الاسرائيلي يوصيان بالسعي لوقف اطلاق النار بغزة بزعم استنفاد أهداف عمليات الاغتيال ضد قادة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 10:40

الشاباك وجيش الاحتلال الاسرائيلي يوصيان بالسعي لوقف اطلاق النار بغزة بزعم استنفاد أهداف عمليات الاغتيال ضد قادة المقاومة

منذ 27 mins 12 May، 2023
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