إعلام العدو: تمديد خطة إخلاء سكان مستوطنات غلاف غزة حتى يوم الأحد المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 13:24
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الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس لن يوقف إطلاق الصواريخ وقادرون على توسيع شعاع النار
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طائرات الإحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة وتدمر منزلاً لعائلة المصري في بيت لاهيا ومنزلاً لعائلة الآغا شرق خانيونس
حركة الجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الصهيوني
مصدر في الغرفة المشتركة: سياسة الاغتيال بقصف البنايات السكنية لن تمنح العدو نصرا والضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه
مصدر في الغرفة المشتركة: الأمور على حالها في ما يخص المفاوضات وأي حديث عن الهدوء يجب أن يشمل التزاما بوقف الاغتيالات
إعلام العدو: نحو 500 صاروخ أطلقت من قطاع غزة يوم أمس باتجاه المستوطنات الاسرائيلية
استشهاد الشاب أوس أمين حمامدة من بلدة قباطية متأثرا بإصابته يوم أمس برصاص الاحتلال
مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس وفي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
جيش العدو يقرّ بإصابة أحد جنوده جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية
الخارجية الإيرانية: ستبقى فلسطين صامدة رغم قساوة الصهاينة واستشهاد بعض قادتها لن يمنع المقاومة من الرد
الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة متحدة ومجهزة ولن يحقق العدو الصهيوني سوى الهزيمة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يلتقي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة
وزبر الخارجية الإيراني: السعودية عيّنت سفيرها لدى طهران وسنقوم بخطوة مماثلة قريبا والعمل جار لإعادة فتح سفارتي البلدين
وزير الاقتصاد الإيراني يزور السعودية على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية
توقيف النائب في الكونغرس الأميركي جورج سانتوس وهيئة المحلفين توجه إليه 13 تهمة تتعلق باحتيال مالي
الجيش الباكستاني ينتشر في العاصمة إسلام اباد بعد يومين من التظاهرات الاحتجاجية على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
إعلام العدو: تمديد خطة إخلاء سكان مستوطنات غلاف غزة حتى يوم الأحد المقبل
منذ 1 ساعة
11 May، 2023
عاجل
سكان مستوطنات غلاف غزة
غزة
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