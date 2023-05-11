الجيش الصهيوني : نهاجم الآن أهدافاً للجهاد الإسلامي في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 02:52

الجيش الصهيوني : نهاجم الآن أهدافاً للجهاد الإسلامي في قطاع غزة

منذ 57 mins 11 May، 2023
أخبار موقع المنار

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