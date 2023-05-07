باسيل : نحن ساهمنا سياسيا من خلال قتالنا لعدم تفتيت المجتمع السوري كي لا ينعكس عندنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2023 - 22:52

باسيل : نحن ساهمنا سياسيا من خلال قتالنا لعدم تفتيت المجتمع السوري كي لا ينعكس عندنا

منذ 1 ساعة 7 May، 2023
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