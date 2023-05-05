الشيخ القطان حيا روح الشهيد خضر عدنان: العدو الصهيوني لا يفهم إلا بلغة القوة

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الجمعة “روح الشهيد الشيخ الأسير خضر عدنان”، وقال “هؤلاء الأسرى الذين يستشهدون من أجل كرامة وعزة الأمة ومقدساتها ومن أجل أن نكون أحرارا في هذه الحياة يستحقون منا كل التقدير والاحترام”.

وأكد الشيخ القطان “نحن لا نؤمن إلا بالقوة ونحن على يقين أن كل المفاوضات والاتفاقيات والمعاهدات لا قيمة لها عند العدو الصهيوني، هذا العدو الصهيوني الغاشم لا يفهم إلا بلغة السلاح والقوة”، وتابع “نحيي كل المجاهدين في كل مكان لا سيما في غزة والضفة وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام