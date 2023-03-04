رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد استعداد الإمارات لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، أنها تلقت من الإمارات العربية المتحدة استعدادا للمساهمة في تسهيل عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وجاءت تصريحات ميلوني عقب لقائها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قالت إن “إيطاليا تلقت من الإمارات العربية المتحدة استعدادا للمساهمة في تسهيل عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا”.

والإمارات العربية المتحدة، مثل الهند، دولة تتمتع دبلوماسيا بـ”سهولة الحوار” مع موسكو ويمكنها أن تلعب دورا مهما في تحقيق السلام، على حد قول ميلوني، التي أشارت إلى أن “الانطلاق دائما من وجهة نظرنا لتحقيق سلام عادل للأوكرانيين”.

المصدر: وكالة نوفا للانباء