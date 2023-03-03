أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-03-2023

الأخبار

– برّي رئاسيًا: اللعب على المكشوف

– رئيس التفتيش يستقوي بالسفارات: تغطية التجاوزات وإلا وقف الدعم!

– السيجارة الوطنيّة صبرت ونالت: الـ”سيدرز” تأكل السوق

– “تسونامي” الفاشيين: “إسرائيل” تُصارع نفسها

النهار

– قلق دولي متعاظم… وبري يطيح “حواريته”؟

– “لقاء عابر” بين بلينكن ولافروف وانقسام مجموعة العشرين

– واشنطن تستهدف شركات إيرانية بعقوبات وباريس “قلقة جدًا” حيال تخصيب اليورانيوم

اللواء

– انتخابات الرئاسة المأزومة: خروج على الخطاب بين عين التينة ومعوض

– قلق دولي من استمرار الفراغ.. وبلبلة مالية في سوق الدولار والأسعار

– عجز في محاربة التضخُّم؟

الديار

– “الثنائي” يبلغ باريس انفتاحه على المقايضة الرئاسية وفيتو سعودي يعطل المبادرة

– الملف اللبناني خارج قمة العشرين: برودة أميركية ــ سعودية بانتظار التسويات الكبرى

– “ردح” سياسي عقيم يعكس عمق الازمة… “القضاء الأعلى” يجمد ملاحقة المصارف

الجمهورية

-اختناق رئاسي ينتظر النفس السعودي

– هذه أسباب أرجحية فرنجية

– ماذا يحضر “السياسي” عباس ابراهيم؟

-رفع “صيرفة” يضاعف قيمة فواتير الكهرباء

البناء

– قيومجيان ينتصر لمعوض بهجوم طائفي… والمجلس الشيعي: إساءاته تنتهك الدستور

– “دبوس” جنبلاط يصيب “فقاعة” معوض الرئاسية… بعد رده الـ”همايوني” على بري

– هدنة قضائية والحلول متعسّرة… ودولار صيرفة يرفع فواتير الكهرباء والهاتف

الأسرار

البناء

– قرأ مصدر نيابي في وصف الحزب التقدمي الاشتراكي لرد ميشال معوّض على الرئيس نبيه بري بـ”الهمايوني” إشارة لفقدان معوض الأهليّة كمرشح رئاسي قادر على احتواء الأزمات والتعامل بلياقة مع المرجعيات، رغم أي خلاف. وقال المصدر لقد قدّم معوض نموذجًا عن إدارة للسياسة لا تليق بمقام الرئاسة.

– قال سياسي مخضرم إنّ توصيف مرشح التجربة الأنبوبية الذي استعمله الرئيس نبيه بري هو استعارة بلاغية لتظهير وجود فريق ليس لديه مرشح طبيعيّ قابل للحياة أسوة بالمولود الطبيعي ويجري تجارب أنبوبية لإنتاج مولود فيطرح أسماء اختبارية. وكان الاجدر بالردّ أن يكون سياسيًا لا جنسيًا.

النهار

– لوحظ أنّ الهدوء يسود المعركة البلدية بعدما بات حصولها مستحيلًا إلى عدم حماسة السياسيين والنواب لإجرائها في الظروف الراهنة.

– قبل أن ينفي أحد المراجع كلامًا منسوبًا إليه كانت محطة تلفزيونية تابعة له قد تبنّت الكلام وكررته في نشراتها ومواجزها.

– قال رئيس كتلة نيابية ممانعة عن حليف له إنّه غير محاصر بالعقوبات من جرّاء تحالفاته السياسية بل من جرّاء ملف فساد فحواه وضع اليد على أملاك سيدة أميركية لبنانية رفعت دعاوى ضده.

اللواء

– اعتبر قطب سياسي لقاءات سفيرة دولة كبرى، ولو لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، إلا أنها أشبه باستطلاع سياسي، إذ إنها معظم الوقت تبدو مستمعة الى إجابات مَن تلتقيهم.

– شهدت سوق الدولار السوداء، طوال فترة قبل الظهر حالة من الهستيريا في أوساط الصرافين الشرعيين، بعد خبطة المركزي في السوق!

– يُحدّد لبنانيون يعيشون في الخارج شهر أيار نقطة فصل بين مرحلتين، فإما بدايات انفراج، أو تفاقم الانهيارات نحو الأسوأ.

الجمهورية

– فوجئ وزير بأنّ شقيقه الذي كلفه رئاسة لجنة أساسية تابعة لوزارته قد رفع تعرفة سلعة أساسية تتعلق بالتأمين.

– قال زوار صرح روحي إنها المرة الأولى التي يجدون فيها سيد بكركي بهذا القدر من الغضب وتعميم المسؤولية منذ أشهر طويلة.

– نُقل عن مرجع سياسي ردًا على سؤال عن مصير استحقاق محلي جوهري بالقول: “خلي عيونك عاليمن”.

المصدر: صحف