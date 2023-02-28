العدو يشدد حصاره على أريحا

يستمرُ الاحتلالُ الصِهيونيُّ بفرضِ حصارٍ محكمٍ على أريحا شرقَ الضِفةِ الغربية عَقِبَ عمليةِ غَوْرِ الأردن.

وأفادت مصادرُ محليّةٌ بأَنَّ قواتِ الاحتلالِ تَتَمركَزُ بكثافةٍ على مداخلِ أريحا، وعلى الطُرُقِ “الالتفافيةِ” في محيطِها. وأكّدتِ المصادرُ، أَنَّ قواتِ الاحتلالِ تُجرِي عملياتِ تضييقٍ مُكثّفةً مُستعينةً بِطائراتٍ مُسَيَّرةٍ تَجسُّسية.

جاء ذلك بعد وقوعِ عمليةِ إطلاقِ نارٍ في غورِ الأردن، أَسفَرَت عن مقتلِ مُستوطِن، فيما انسَحَبَ المُنفِّذُونَ منَ المكان. وزَعَمَ الإعلامُ العِبريُّ، أَنَّ مُنفِّذِي العمليةِ انسحبُوا إلى داخلِ مدينةِ أرِيحا.

ومعنا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني..

المصدر: موقع المنار