الجهاد الاسلامي: التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 22:00

الجهاد الاسلامي: التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني

منذ 3 ساعة 27 February، 2023
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