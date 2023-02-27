اصابة 4 مستوطنين صهاينة بجراح اثرعملية اطلاق نار قرب اريحا وانسحاب المنفذ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 18:46

اصابة 4 مستوطنين صهاينة بجراح اثرعملية اطلاق نار قرب اريحا وانسحاب المنفذ

منذ 7 mins 27 February، 2023
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