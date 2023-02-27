الشيخ قاووق: بالتوافق والحوار نخرج من الازمات وننقذ البلد

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “لبنان في الموقع الافضل على إمتداد الامة في مواجهة العدو الاسرائيلي ولكنه يتعرض لعدوان إقليمي ودولي لإسقاطه مالياً واقتصادياً واجتماعيا وهذه الحرب مستمرة “.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الحفل التأبيني الذي نظمه حزب الله في حسينية بلدة بريتال، بمناسبة الذكرى السنوية “للشيخ خضر طليس، بحضور مسؤول منطقة البقاع حسين النمر، رئيس تكتل “نواب بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن وفاعليات دينية وحزبية وسياسية وإجتماعية، وقال الشيخ قاووق “كان دائما شعارنا وهدفنا العمل على وقف الانهيار كأولوية وطنية وأخلاقية وإنسانية ولكن دول الخارج تستهدف لبنان لإضعافه أكثر ولإغراقه في الازمات أكثر وأكثر”، وتابع “بتنا في مرحلة لا نريد فيها مساعدة أميركا وبعض الدول العربية، بل نريد أن يكفوا شرهم عن لبنان، والمال الذي ينفق من قبلهم هو للفتنة وليس للإنقاذ “.

واكد الشيخ قاووق أن “هناك مشروعين في البلد، مشروعنا مع حلفائنا يريد إنقاذ البلد ويستعجل انتخاب رئيس جمهورية تجنبا للاسوأ والتخفيف من معاناة اللبنانيين الحياتية والمعيشية”، واضاف “لكن المشروع الاخر يريد الرئاسة للانقضاض على المعادلات ويريد رئيس للمواجهة والتحدي، وبالتالي يريدون جر البلد الى الفتنة “، وتابع “من النعم علينا في لبنان أن فريق التحدي والمواجهة عاجز عن ذلك”، واوضح لم يبق أمام اللبنانيين للخروج من الازمات الا مسار واحد وهو الحوار والتوافق ونحن وحركة أمل وحلفاؤنا وأصدقاؤنا متفقون على هذا المسار الواحد الذي لا بديل عنه لانقاذ البلد “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام