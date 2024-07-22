أقام حزب الله الإحتفال التّكريميّ للشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد حسن علي مهنّا (أبو هادي) في حسينيّة بلدة جبال البُطم الجنوبيّة، بحضور عضو المجلس المركزيّ في حزب الله الشّيخ نبيل قاووق، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبدالله ناصر، إلى جانب جمعٍ من الفعّاليّات والشّخصيّات والعلماء وعوائل الشّهداء وعائلة الشّهيد مهنّا وحشدٍ من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتخلل الحفل الذي عُرضت فيه وصية الشهيد مهنا، تلاوة آيات من الذّكر الحكيم والسّيرة الحسينيّة، فيما ألقى الشّيخ نبيل قاووق كلمة حزب الله أشار فيها إلى أن مسيرة “يافا” استطاعت أن تصل إلى حيث لم يكن يحسب العدو متجاوزة منظومات الدفاع لثمانية دول، منها الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها من منظومات دفاع الدول العربية، وهو ما يعدُّ نجاحاً استثنائياً.

ورأى الشيخ قاووق على أن مسيرة “يافا” أسقطت الهيبة الإسرائيلية قبل أن تسقط على الأبنية المستهدفة في تل أبيب، وأن العدوان على اليمن لن يغيّر شيئاً في المعادلة، ولن تستطيع إسرائيل بعد قصف الحديدة أن تحمي السفن، أو أن توقف الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تستهدف إيلات وما بعدها.

وقال الشيخ قاووق: كلما زادوا في الاعتداءات، زادت المقاومة في الرد، والمقاومة تكمل طريقها حتى تحقيق الأهداف بوقف العدوان على غزة، وكل التهديدات الإسرائيلية لا تغيّر من الميدان في شيء، وهي تهديدات خائف ومهزوم ومأزوم ومرتجف، لأنهم يعلمون أن صواريخ ومسيرات المقاومة تستطيع أن تصل إلى كل مكان على امتداد الكيان الإسرائيلي، وهذا ما أثبتته المقاومة.

واعتبر الشيخ قاووق أن العدو الإسرائيلي وضع المنطقة على مسار التصعيد، لافتاً إلى أن جبهات المساندة في لبنان والعراق واليمن أيضاً قد أصبحت في مسار جديد، وأدخلت معادلات ميدانية جديدة نأمل من خلالها زيادة الضغط على العدو الإسرائيلي لإيقاف العدوان، لأن التصعيد والضغط في الميدان هو الطريق الوحيد الذي يجبر الإسرائيليين على وقف العدوان على غزة.

وختم الشيخ قاووق مشدداً على أن العدو الإسرائيلي فشل في إيقاف جبهة جنوب لبنان وإعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم، وفشل على جبهة اليمن في حماية السفن وإيقاف الصواريخ والمسيرات، وكذلك على جبهة العراق.

وكانت كلمة لعائلة الشهيد ألقاها أحد أقربائه فؤاد ابراهيم، تقدم فيها بشكر والإمتنان لكل من شاركهم في إحياء الذكرى العطرة للشهيد مهنا إن كان بالحضور أو بالإتصال وغيرها، مشيراً إلى عدد من المشاركات الجهادية التي كان للشهيد شرف المشاركة فيها خلال مسيرة عمله في المقاومة إن كان بوجه العدو التكفيري او حتى العدو الصهيوني الذي ارتقى شهيداً على طريق قتاله وإذلاله في جبهة المشاغلة ونصرة غزة في جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار