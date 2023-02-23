الخط الساخن| حبشيت العكارية :عوائل تحت خط الفقر ترفع الصوت.. فمن يستجيب ؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن تحت عنوان “حبشيت العكارية :عوائل تحت خط الفقر ترفع الصوت.. فمن يستجيب ؟ ” تحدث امام بلدة حبشيت العكارية الشيخ علي اسماعيل عن الحرمان الذي تعاني منه قرى عكار واعتبر انه مقصود على جميع الصعد العلمية والخدماتية والصحية..

بدوره، تحدث رئيس جمعية وتعاونوا عفيف شومان عن قرية حبشيت العكارية التي اعتبر انها افقر قرية في لبنان وتفتقد الى كل انواع الخدمات

في جولة للزميلة ديما جمعة الى قرية حبشيت العكارية التقت بأهالي القرية الذين اشتكوا من عدم وجود امدادات للمياه ضمن القرية وافتقادهم للمستوصفات

والتقت الزميلة ديما مع اطفال القرية وكبارها الذين يعانون من افتقاد لوسائل التدفئة

وانتهت الجولة في مدرسة حبشيت الرسمية التي تفتقر الى كل مقومات الدراسة

في مداخلة هاتفية مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار تحدث عن قرية حبشيت ووعد بزيارتها لتقديم المساعدة لمن هم بحاجة

وفي مداخلة مع رئيس التعليم الرسمي هادي زلزلي تحدث عن واقع التعليم في عكار ووعد بمتابعة واقع طلاب حبشيت

المصدر: قناة المنار