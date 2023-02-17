بعد 261 ساعة.. إنقاذ شخصين من تحت الركام في أنطاكيا التركية

نجحت طواقم الإغاثة التركية في إنقاذ شخصين من تحت الركام بعد مضي 261 ساعة على زلزال ضرب جنوبي البلاد وشمال سوريا.

وانتشلت فرق الإنقاذ محمد علي شاكر أوغلو (26 عاما)، ومصطفى أوجي (34 عاما) على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي، وتم نقل الناجيين إلى المستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

وفجر 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: وكالات