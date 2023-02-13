عمليات إنقاذ الناجين من زلزال تركيا وسوريا تتواصل

تتواصلُ عملياتُ الاغاثةِ لانقاذِ ناجينَ محتملينَ جراءَ الزلزالِ المدمرِ الذي وقعَ في تركيا وسوريا.

وتمكنت فرقُ الإنقاذِ في تركيا من انتشالِ سيدةٍ وطفلٍ على قيدِ الحياةِ من تحتِ الأنقاضِ بعدَ أسبوعٍ على وقوعِ الزلزال.

في وقتٍ أعلنت إدارةُ الكوارثِ والطوارئِ التركيةُ ارتفاعَ حصيلةِ الوفياتِ جراءَ الزلزالِ إلى حوالي اثنينِ وثلاثينَ الفاً وسطَ تقديراتٍ بمضاعفةِ اعدادِ الضحايا.

وفي مطار حلب الدولي ما زالت المساعداتُ تصلُ، وآخرُها من الشيشان، حيثُ وصلت طائرةُ مساعداتٍ غذائيةٍ ومستلزماتِ الدفء، كما وصلت طائرةٌ جديدةٌ من سلسلةِ طائراتٍ من الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ ضمنَ قافلةِ المساعدات.

المصدر: قناة المنار