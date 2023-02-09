مراسل المنار: المخاطر من انهيار مزيد من الأبنية في مدينة حلب لا تزال كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 15:04

مراسل المنار: المخاطر من انهيار مزيد من الأبنية في مدينة حلب لا تزال كبيرة

منذ 1 ساعة 9 February، 2023
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