جمعيات مغربية تتظاهر رفضا لاتفاقية التعاون مع الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 18:10

جمعيات مغربية تتظاهر رفضا لاتفاقية التعاون مع الكيان الصهيوني

منذ 56 mins 7 February، 2023
تظاهرة رفضا للتطبيع في المغرب
تظاهرة رفضا للتطبيع في المغرب
فلسطين

تظاهر عشرات النشطاء من الجمعيات المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، أمام مقر مجلس جماعة فاس تنديدا لإدراج رئيس الجماعة وأعضاء مكتبه للنقطة الـ29 في جدول أعمال دورة شباط العادية، والمتعلقة بـ”الموافقة على إتفاقية التعاون بين جماعة فاس ومستوطنة (بلدية) “كفار-سابا” الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ورفع المحتجون شعارات مستنكرة للتطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب على كافة المستويات وكانت المغرب قد دخلت في اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني اعلن عنه دونالد ترامي في العام 2020

المصدر: وكالات

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