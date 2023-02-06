حزب الله متضامناً مع الشعبين السوري والتركي: ندعو كلّ الدول والمنظمات إلى المبادرة الفورية لتقديم العون

اعرب حزب الله عن “تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جرّاء الزلزال المدمّر الذي حصل فجر اليوم وأدّى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى في البلدين الشقيقين”، ودعا “كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكلّ المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المُشرّدين، ووضع كل الإمكانات المُتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البَلدَان جرّاء هذه الكارثة”. وختم البيان “نسأل الله العلي القدير الرحمة للضحايا وأن يُسكنهم فسيح جنانه وأن يُعافي المصابين ويُبلسم آلام الشعبين العزيزين ويتلطّف بهم، إنّه لطيف خبير”.