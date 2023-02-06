الاجواء في شمال لبنان بعد الهزة التي ضربت المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 18:08

الاجواء في شمال لبنان بعد الهزة التي ضربت المنطقة

منذ 13 mins 6 February، 2023
لبنان

تحدث مراسل المنار فادي منصور عن اخر الاجواء والمعلومات في شمال لبنان بعد الهزة التي ضربت المنطقة:

 

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