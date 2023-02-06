مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنفي ما يُشاع عن هزة أرضية قوية ستضرب لبنان ومشابهة للزلزال الذي ضرب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 15:18

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنفي ما يُشاع عن هزة أرضية قوية ستضرب لبنان ومشابهة للزلزال الذي ضرب تركيا

منذ 31 mins 6 February، 2023
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