مسؤول حزب الله في صيدا زار المفتي سوسان.. لانقاذ الوطن وإخراجه من أزماته

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر الاثنين مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مقر دار الفتوى في صيدا.

وجرى خلال اللقاء البحث في النشاط الاجتماعي في صيدا ومنطقتها في ظل الوضع الإقتصادي والاجتماعي، تم التأكيد على ضرورة العمل لتشكيل المؤسسات الدستورية لانقاذ الوطن وإخراجه من أزماته التي يتخبط فيها.

كما جرى خلال اللقاء عرض للمستجدات على الساحتين الإقليمية والمحلية والوضع في المخيمات، ووجه المجتمعون “التحية لأرواح الشهداء في فلسطين وللشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”، وطالبوا “القوى السياسية الفلسطينية بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام