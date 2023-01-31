اجراءات في مرفأ طرابلس استعداداً للعاصفة “فرح” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 16:46

اجراءات في مرفأ طرابلس استعداداً للعاصفة “فرح”

منذ 1 ساعة 31 January، 2023
مرفأ طرابلس
لبنان
فادي منصور

أبلغت مصادر الملاحة في مرفأ طرابلس موقع المنار  أن”جميع البواخر الراسية قبالة الموانئ الشمالية أدخلت الى حوض مرفأ طرابلس استعدادا للعاصفة “فرح” التي ستشتد ليلا وستؤدي الى توقف الملاحة  داخل المرفأ على ان تبدأ الرياح بالانحسار صباح الخميس”.
من جهة ثانية رست مراكب  صيادي الاسماك في حوض مرفأ الصيادين عند الكورنيش البحري لميناء طرابلس  استعدادا للعاصفة التي أجبرتهم على لزوم منازلهم.
من جهته عباس عابدي مدير العلاقات العامة في نقابة الصيادين ناشد سماحة الأمين العام لحزب الله أن يقدم المساعدة لعائلات الصيادين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر وتخلي المعنيين عن أداء واجباتهم مطالبا بدعم عائلاتهم بحصص غذائية وكميات المازوت لمساعدتهم على تامين لقمة عيش لأولادهم.

المصدر: موقع المنار

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