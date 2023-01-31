الشيخ الخطيب استقبل وفدا من “الجبهة الديموقراطية”: الشعب الفلسطيني خط الدفاع الأول عن الامة

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب الثلاثاء في مقر المجلس عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” علي فيصل على رأس وفد، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع على الساحة الفلسطينية.

وقال الشيخ الخطيب إن “القضية الفلسطينية هي قضيتنا وينبغي ان تظل قضية العرب والمسلمين وفلسطين قلب العالم العربي والإسلامي والقدس رمز من رموز الإسلام والعروبة”، وتابع “الشعب الفلسطيني اهلنا واخوتنا الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن الامة الإسلامية والعربية، وسنبقى الى جانب الفلسطينيين حتى تحرير أرضهم”.

بدوره، قال فيصل “تشرفنا بزيارة الشيخ علي الخطيب ووضعناه في صورة التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمليات البطولية التي جرت في مدينة القدس والحركة الشعبية الناهضة في مواجهة حكومة التطرف اليميني الفاشية ونقلنا اليه تحيات شعبنا الفلسطيني”، وأضاف “من موقعنا في المقاومة الفلسطينية وفي النضال الفلسطيني المتواصل نؤكد أن مقاومة الشعب الفلسطيني سوف تتسع وحركة نضال الشعب الفلسطيني ستتواصل وستصل الى مرحلة من الانفجار بتشكيل انتفاضة شعبية شاملة وفرض المعادلة الجديدة من الاشتباك مع العدو تجبره على التسليم بالحقوق الوطنية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام