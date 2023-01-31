الثلوج غطت المرتفعات.. وقطعت الطرقات

غطت الثلوج المرتفعات الجبلية في محافظة عكار على ارتفاع 1200 متر وما فوق، وبلغت سماكتها في منطقة القموعة حوالى الـ 25 سنتيمترا.

واشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب الى ان جرافات وزارة الاشغال تعمل منذ الساعة السادسة صباحا على فتح طريق فنيدق القموعة.

ولفت الى ان كل الطرق الجبلية باتجاه البقاع – الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وبخاصة طريق القموعة – مرجحين – الهرمل وطريق القموعة – الشنبوق – القبيات.

وأفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز

معاصر الشوف – كفريا

كفردبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل – سير الضنية

الهرمل – اليمونة

طريق دير الاحمر – عيناتا

دير الاحمر – اليمونة سالكة امام المركبات الرباعية الدفع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام