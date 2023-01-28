“لقاء الاحزاب” بارك عملية القدس: رد سريع على جرائم الحكومة الصهيونية في جنين

بارك “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع في بيان له السبت “للشعب الفلسطيني واحرار وشرفاء الامة العملية البطولية الثأرية التي نفذها مقاوم فلسطيني ضد اليهود الطارئين على ارض فلسطين والتي جاءت ردا سريعا ومباشرا على جرائم الحكومة الصهيونية الفاشية في جنين”.

وقال اللقاء إن “هذه العملية وغيرها يشكل أداة الردع الوحيدة للتوحش الصهيوني العنصري في ظل غياب القوانين الدولية وصمت العالم المسمى زورا العالم الحر ومعه المطبعون من ابناء جلدتنا”، وتابع ان “مثل هذا الفعل المقاوم بتوقيته وجرأته وسرعة التخطيط والتنفيذ سيضع حدا للاحتلال ويدك مرتكزات المشروع الصهيوني ويقوض نظرية الاحلال الاستيطاني بالدفع اتجاه هجرة معاكسة ستؤسس للزوال الحتمي للكيان المصطنع”، واضاف “الرحمة للشهيد البطل الذي سقى الاعداء العلقم والى مزيد من المرارات والانتصارات”.

ومساء الجمعة نفذ الشهيد المجاهد خيري علقم (21 عاما) من مخيم شعفاط عملية بطولية في القدس المحتلة أدت الى مصرع 8 صهاينة واصابة عدد آخر بجروح.

المصدر: بريد الموقع