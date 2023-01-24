الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 100 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في مناطق مختلفة على جبهات القتال، وتدمير نظام المدفعية M-777 الأمريكي في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الدفاع بشأن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، أن “الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية تسبب في أضرار بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 14 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 103 على محور كوبيانسك ببلدات تيموفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف، ما أسفر عن تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعة قتال وسيارة”.

في اتجاه كراسنوليمان، “ألحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية هزيمة بوحدات ألوية الهجوم الجوي أرقم 80 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا و5 مدرعات ونظام مدفعي M-777 أمريكي الصنع، واثنان من الرادارات المضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 أمريكي الصنع”، بحسب الدفاع الروسية.

كما ألحق طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية “هزيمة بوحدات لواء الهجوم الجوي رقم 25 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية للعدو 50 جنديا أوكرانيا ومدرعة لنقل الجنود وشاحنتين صغيرتين وراجمة صواريخ “غراد” ومدافع هاوتزر من طراز Msta-B”.

وفي اتجاه زابوروجيه، و”نتيجة لنيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المنطقة العسكرية الشرقية”، أعلنت الدفاع الروسية أنه “تم تصفية أكثر من 25 جنديا أوكرانيا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 108 في مناطق بلدات بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا”، ومدافع هاوتزر من طراز D-20 وD-30 و3 سيارات”.

أما في اتجاه خيرسون، في منطقة قرية أنطونوفا، فقد دمرت مدفعية القوات المحمولة جواً راداراً مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

إضافة إلى ذلك، “ألحقت القوات المسلحة الروسية فرق المدفعية في 64 موقع لإطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 102 مقاطعة”، بحسب موسكو.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي” 10 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون”.

المصدر: روسيا اليوم