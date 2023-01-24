أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 24-1-2023

الأخبار

– كبارنا… الضحايا غير المرئيين

– الحزب والتيار: أكثر من كسر للجليد

– محاولة انقلاب على التحقيق اللبناني في ملف سلامة

– الاحتلال والسلطة يداً بيد: تيئيس المقاوِمين… بدلاً من قتْلهم

النهار

ـ عودة عاصفة لبيطار تكسر حصار الـ13 شهرا

ـ لقاء بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”: أبعد من كسر جليد.. فهل يسرع انتخاب رئيس؟

اللواء

ـ حزب الله عند باسيل: مراجعة للتوترات ولا تفاهم على الجلسات والرئيس!

ـ سحب خطة الكهرباء من فياض.. والبيطار يعوّم مهمته بالإدعاء على ابراهيم وصليبا

ـ مناورة أميركيّة إسرائيلية تستمر أسبوعًا لمواجهة “عدو مشترك”

الديار

ـ البيطار يُتوّج نفسه ملكاً ويُعيد جريمة المرفأ الى ساحة الاشتباك السياسي ــ القضائي ــ الأمني

ـ لقاء ميرنا الشالوحي «يكسر جليد» القطيعة بين حزب الله و«التيار» دون انهاء التباينات ؟

ـ جنبلاط لا يُخطط لاستدارة ويُراهن على غياب «الفيتو» السعودي لتمرير تسوية رئاسية… !

الجمهورية

ـ مخاوف من توترات تضرب الاستقرار

ـ هكذا ستتعامل “التمييزية” مع قرارات البيطار

ـ وقائع حوار لبناني – أوروبي: إذا عطسنا تصابون بالزكام!

البناء

ـ بيطار يعلن نفسه قاضي القضاة… واللبنانيون رهائن في دولة سلامة وبيطار

ـ وزير العدل أحال قراراته لمجلس القضاء… والنيابة العامة: لن ننفذ… وإبراهيم: لا تعليق

ـ حزب الله والتيار الوطني الحر: عودة الحوار تحت سقف صيانة التفاهم… والمصارحة

الأسرار

البناء

ـ ربط دبلوماسي أوروبي اتهام موسكو لكييف بتخزين الذخائر في محطات الطاقة النووية بالردّ على مشروع لإنشاء منطقة خالية من السلاح في محطة زاباروجيا التي تقع تحت السيطرة الروسية، واشتراط إنشاء مثلها في كلّ المحطات النووية الأوكرانية تتولاها أطراف محايدة مثل تركيا ومصر والسعودية…

ـ قال مصدر حقوقي إنّ من أقوال ابن خلدون الخالدة اعتباره أنّ «من علامات انهيار الدولة وتفككها ظهور الأنا المتضخمة لدى كبار موظفيها وصولاً الى الروح الانقلابية لديهم»، وأضاف انّ ما نشهده في دولة رياض سلامة وطارق البيطار خير دليل…!

النهار

ـ تخوف مصدر أمني سابق من أن تؤدي قرارات المحقق طارق البيطار إلى ما يشبه 7 أيار 2008 خصوصا أن الادعاء يشمل قادة أمنيين بعد السياسيين وهو أمر قد يسرع افتعال فوضى في البلد

ـ نُقل عن أحد المتابعين للقاء وزير سابق ومصرفي أن اجتماعه مع اللجنة القضائية الأوروبية كان إيجابيًا وممتازًا ما أدى إلى حملات إعلامية ممنهجة ضده لأهداف سياسية

ـ عُلم أن سفيرة دولة أوروبية بارزة أكدت بعد لقائها مرجعيتين سياسيتين أن لا تسوية في الأفق للشأن الرئاسي، بل مشاورات وتواصل مع المعنيين

اللواء

ـ ربط قضاة بين عودة المحقق العدلي الى التحقيق والاجتهادات التي أبلغته إياها البعثة الفرنسية التي زارت منزله للتباحث بتحقيق انفجار المرفأ..

ـ نقل عن شخصية نيابية في «الثنائي» ان خطوة ما باتت ضرورية لقلب الصورة في ما خصّ المجريات الرئاسية..

ـ يتجه وزير خدماتي للابتعاد تدريجياً عن تيار نسب انتماؤه اليه خطأ، من أجل الوفاء ببعض التزاماته، التي قطعها للجمهور!

الجمهورية

ـ رفض مرجع سياسي اقتراحًا بأن يستقبل نوابًا أطلقوا تحركًا احتجاجيًا بغية إيجاد مخرج لإنهائه

ـ يُنتظر أن ينعقد لقاء بين قطبين بارزين يُتوقع أن يكون له تأثيره العملي على مسار استحقاق حسّاس

ـ فشلت محاولات التواصل بين جهتين فاعلتين بسبب تجربة سابقة بينهما

المصدر: صحف