كمال الخير شكر حزب الله وميقاتي لاهتمامهم بقضية منشآة وعمال معمل البارد للكهرباء

شكر “رئيس المركز الوطني في الشمال” كمال الخير “لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ولقيادة حزب الله على تجاوبهم مع مساعيه وانجاز انصافهم لموظفي معمل نهر البارد للكهرباء الموجود في منطقتنا الحبيبة والذي يغذي شبكة التيار الكهربائي بكمية مهمة من الطاقة يستفيد منها الوطن عموماً و الشمال خصوصا، وذلك من خلال اقرار مرسوم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة”، وأكد انه “كان للرئيس ميقاتي ولوزراء حزب الله موقف يدعم حقهم الشرعي ويضع المعمل قيد التشغيل والعمل”.

ودعا الخير في حديث له السبت “بضرورة تحرك كافة القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية ينقذ الوطن من أزمته وأن يكون هذا الرئيس غير تابع لجهات دولية و إقليمية”، وتابع “لأن لبنان بحاجة لشخص يقف بمواجهة التحديات التي تعصف بوطننا، كما إن الرئيس القوي يمكنه أن يتخذ قرارات مصيرية في كافة الملفات التي تهم المواطن”.

من جهة ثانية، استنكر الخير “ما يحصل بحق الليرة اللبنانية من تدهور تاريخي أمام الدولار، في ظل الصمت المطبق من قبل القائمين على الملف الذين لا يحركون ساكناً من أجل لجم هذا التضخم”، وطالب “بضرورة التصرف بوطنية و عدم الإلتفات الى الخلافات لأن وطننا ينهار أمام أعيننا”.

المصدر: بريد الموقع