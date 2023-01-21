الخارجية الإيرانبة: الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني ان سبب غضب “النادي العالمي للإرهابيين” من الحرس الثوري هو إنه أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم.

وكتب كنعاني، اليوم الجمعة، في تغريدة على تويتر إن “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو أكبر هوية إرهابية منظمة في العالم والنظام البريطاني هو مؤسسه والنظام الأمريكي هو أكبر داعم له”.

واضاف، ان سبب غضب “النادي العالمي للإرهابيين” من الحرس الثوري واضح.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، لصالح التعديل المقترح لإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية. حيث صوت 598 ممثلاً لصالح هذا المشروع، فيما صوت 9 ممثلين ضده وامتنع 31 ممثلا عن التصويت.

المصدر: مواقع