وزير المالية الفرنسي يطالب بإنهاء الصراع في أوكرانيا

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى إيقاف الحرب بأوكرانيا، مشيراً إلى أن الصراع “ليس إقليمياً لكنه عالمي نظراً لتأثيره على مستوى أسعار السلع والطاقة في العالم”.

وقال وزير المالية الفرنسي، متحدثا في منتدى “دافوس” الاقتصادي “هناك ضرورة لوقف إطلاق النار.. هناك أيضا خطر من أن يتوسع هذا الصراع”.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، و”العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله”. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للغرب “هو تدهور حياة الملايين من الناس”.

وصرّحت موسكو مرارا بأن الغرب من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالسلاح يساعد في إطالة أمد الصراع.

المصدر: روسيا اليوم