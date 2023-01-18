الدفاع الروسية تؤكد السيطرة بلدة سول بدونيتسك ومقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على عدة محاور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 12:34

الدفاع الروسية تؤكد السيطرة بلدة سول بدونيتسك ومقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على عدة محاور

منذ 7 mins 18 January، 2023
أخبار موقع المنار

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