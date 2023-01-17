بالصور والفيديو | صواريخ كروز ومسيرات في مناورات بحرية للحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن نجاح مناورات بحرية نفّذت في الخليج، وحملت اسم الشهيد “نصرالله شفيعي”. وتم في المناورات استخدام منظومة صواريخ كروز البحرية في فئات مختلفة، وطائرات مسيرة قاذفة ودقيقة ذات أهداف متعددة ومتزامنة، ومسيرات غاطسة ذكية، وإطلاق صواريخ من المروحيات وانزال على مواقع متحركة وعائمة.

ولفت قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إلى أن أداء جميع الوحدات كان جيدا للغاية.

وأكد الأدميرال تنكسيري أنّه “تم اكمال جميع المراحل التشغيلية في المناورة بجدول زمني محدد”، وقال إن “هندسة القوة القتالية تم تصميمها وبنائها على أساس التهديدات والأنشطة العسكرية للعدو، وتم إنتاجها وإعادة إنتاجها من قبل علمائنا و شبابنا، وهي وطنية بالكامل”. وشدد الأدميرال تنكسيري “لسنا بحاجة إلى أي جهة أجنبية في هذا المجال ونحن مستقلون ومكتفون ذاتيا تماما”.

المصدر: يونيوز