كم بلغ سعر صرف الدولار صباحاً؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2023 - 10:12

كم بلغ سعر صرف الدولار صباحاً؟

منذ 23 mins 17 January، 2023
الدولار الاميركي
لبنان

يبلغ سعر صرف الدولار في هذا الوقت في السوق السوداء بين 48000 و48300 ليرة.

التعليقات

ذات صلة