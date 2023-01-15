حدث اليوم| شهيد في سلواد.. واعتقالات في القدس والضفة

استشهد صباح الأحد شاب فلسطيني ، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه في منطقة سلواد شرق رام الله. وأعلنت وزارة الصحة أن الشهيد هو أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 سنة) من بلدة رمّون، وقال شهود عيان إن “قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب بعد مشادة كلامية، إذ قاموا بإنزاله بالقوة من المركبة ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر، مما أدى لاستشهاده وإصابة نجله”.

هذا وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن، لتبرير جريمته.

يُشار إلى أنه باستشهاد الشاب في سلواد يرفع عدد شهداء الضفة منذ بداية العام لـ13 بينهم 3 أطفال.

هذا ونفذت قوات الاحتلال الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدة قرى غرب جنين، خلال تواجدها العسكري في المنطقة. وقال شهود عيان إن اقتحامات قوات الاحتلال شملت قرى رمانة والطيبة وزبوبا وعانين.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين– الناصرة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت بالأمس جريمة اغتيال بحق 3 من مقاومي كتيبة جنين، ليرتفع عدد شهداء جنين منذ بداية العام إلى سبعة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في عدة قرى ومدن الضفة والقدس واعتقلت عدداً من المواطنين.

كما طالت حملة اعتقالات في الضفة ثلاثة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية فجر الأحد بلدة كفر نعمة، واعتقلت المحررين: رياض رياض خليفة (19 عامًا) نجل الشهيد القائد في سرايا القدس رياض خليفة الذي استشهد بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2003م خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. وعبد الله أبو عادي (30 عامًا)، وشادي الديك (19 عامًا)، الذي أمضوا عدة أشهر في سجون الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الحاج مفيد أبو عادي، وتسليم بلاغ لنجله المحرر محمد لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر عوفر، وقامت بتحطيم النصب التذكاري للشهيد المجاهد في سرايا القدس محمد عاصي مهندس عملية “تل أبيب” البطولية.

وكانت أجهزة أمن السلطة في رام الله، قد اعتقلت المحررين: رياض خليفة وشادي الديك ومحمد أبو عادي بتهمة إحياء ذكرى الشهيد القائد رياض خليفة.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من حملة الاقتحامات والاعتقالات واستهداف نشطاء المقاومة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.

اقتحامات للأقصى…

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية، أنّ المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

ويتعرض المسجد المبارك يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

المصدر: فلسطين اليوم