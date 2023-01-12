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January 12 2023 - 22:30

تقرير مصور | ما هي أهميةُ مدينة سوليدار الواقعةِ في اقيلم دونابس؟

منذ 1 ساعة 12 January، 2023
سوليدار
أخبار دولية - اوكرانيا - تقارير مصورة

استمرار المعارك العنيفة على
محور سوليدار في
اقليم دونباس

تدور معارك عنيفة في مناطق دونيتسك عقب اعلان الجيش الروسي أن قواتِه تحاصرُ مدينة سوليدار الإستراتيجية.

وكانت سلطاتُ دونيتسك المواليةُ لروسيا قالت إن قواتِ فاغنر بدأت تمشيطَ المدينةِ الإستراتيجية ، وأضافت أن نحوَ 500 عسكري أوكراني ما زالوا محاصرين داخل المدينة سوليدار.

وأمام استمرارِ التقدم العسكري الروسي في المنطقة ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ان القواتِ الأوكرانيةَ تكبدت خسائرَ فادحةً في المعارك على جبهات عدة في دونيتسك.

المصدر: قناة المنار

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