الكرملين: لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا بسبب مواقف كييف وعدم سماح الغرب لها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 12:52

الكرملين: لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا بسبب مواقف كييف وعدم سماح الغرب لها

منذ 58 mins 11 January، 2023
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