جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.. واخرى حكومية قيد التشاور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2023 - 21:08

جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.. واخرى حكومية قيد التشاور

منذ 30 mins 10 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس وجلسة حكومية قيد التشاور.

المصدر: قناة المنار

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